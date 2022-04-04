Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler’den Maldivler paylaşımı!

Ünlü popçu Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bu kez yaptığı Maldivler tatili ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmişti. Güzel şarkıcı ve iş insanı sevgilisi şimdilerde bir yandan evlilik hazırlıkları yapıyor bir yandan da Maldivler'de güneşin keyfini çıkarıyor. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Maldivler tatilinden kareler...
Ünlü popçu Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bu kez yaptığı Maldivler tatili ile gündeme geldi.
Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
NİKAH ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL
Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi.
Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.
15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan şarkıcı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yapmıştı.
NİKAH ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL
Düğün hazırlıklarına tam gaz devam eden çift, firmaların sponsorluk isteklerini geri çevirmedi.
Şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatil için Maldivler'e gitti.
Adeta yarış halinde bulunan firmalar tarafından ünlü çifte Maldivler'de tatil ayarlandı.
Düğünden önce baş başa tatil yapan Hadise ile Mehmet Dinçerler, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Birbirine pozlar veren çiftin paylaşımları kısa sürede gündem oldu.