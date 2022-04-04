Haberler Magazin Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den Maldivler paylaşımı!

Evlilik hazırlığı yapan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den Maldivler paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz Ocak ayında Hadise'ye 3 milyon TL'lik yüzükle evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte güzel şarkıcı Hadise'yi ailesinden istemeye gitmişti. Güzel şarkıcı ve iş insanı sevgilisi şimdilerde bir yandan evlilik hazırlıkları yapıyor bir yandan da Maldivler'de güneşin keyfini çıkarıyor. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in Maldivler tatilinden kareler...