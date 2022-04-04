Kafalar ekibi açıkladı: Cem Yılmaz korksun bizden!

Kafalar ekibi, Bi' Başka YouTube kanalına özel birbirinden çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. YouTube'a dizi çekeceklerini belirten fenomenler beyazperde konusundaki iddialarını da ortaya koydu ve Cem Yılmaz'a meydan okudu. Hancı'nın, "Cem Yılmaz korksun bizden" demecinin devamı Yasin'den geldi: Zaten korkuyor bizden :) Şaka tabii. Cem Yılmaz'ı çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz.

'Kendinden Kaçak' 8 Nisanda vizyonda. Filmin konusundan bahsedelim mi? Nasıl geçti set? Karakterleriniz için neler söylemek istersiniz?

Atakan Özyurt: Birinci filmde de ikinci filmde de kendi isimlerimizle oynadık. Ama karakterler farklı tabii.

Fatih Yasin: Ben konuşunca spoiler veriyorum. Bilal anlatsın filmin konusunu.

Bilal Hancı: Üniversite hayatı boyunca oyun dünyasına kapılmış 3 gencin hikâyesi anlatılıyor. Aileleri çok mustarip. Dışarıdaki hayatı ihmal eden bu 3 gencin başına oyun sevdaları yüzünden bir olay geliyor ve hapse düşüyorlar. Ardından da maceralar yaşanıyor.

Set günlükleri nasıl geçti? Diğer oyuncu arkadaşlarla nasıldı aranız?

Atakan Özyurt: Eslem Akar, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin gibi isimlerle oynadık. Biz sette keyifli olalım ki keyifli bir iş ortaya çıksın diye uğraşıyoruz.

Fatih Yasin: Dijitalde var olduğumuz için sinema konusunda bize bir önyargı oluşmuştu. Bizim için 'Yapamazlar' deniyordu. Yapımcıların bize güvenmesiyle birlikte ilk filmimizde 860-870 bin gişe yakaladık. Türk sinemasında hatrı sayılır bir sayı bu. Bu filmimizde de tüm oyuncularla hem o başarıdan hem de bizde gördükleri samimiyetten dolayı daha güzel bir enerji yakaladık. İlk filmde Metin Akpınar, Erkan Can gibi usta isimlerle oynamıştık. Eski nesille yeni nesili harmanlamak istedik.

Kuşak çatışması oldu mu aranızda?

Bilal Hancı: Hayır, olmadı.

Fatih Yasin: Şinasi abi bazen komik şakalar yapmıyordu mesela. Ona gülüyorduk diyeyim :)

Atakan Özyurt: Ankara zaten soğuk. Bir de Şinasi abinin soğuk esprileri de üzerine eklenince buz kesti ortalık :)