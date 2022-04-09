Ünlü şarkıcı Linet’in anne acısı dinmiyor

Linet, annesi Leyla Özgecan'ı 19 Mart'ta kaybetmişti. Günler sonra evden çıkan şarkıcı dün Nişantaşı'ndaydı.
Ünlü şarkıcı Linet'in geçtiğimiz ay annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetmiş ve ünlü şarkıcı annesinin acı kaybını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmnuştu. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Linet, annesinin vefatının ardından gözyaşlarına hakim olamayarak ilk kez konuştu.
Linet, annesi Leyla Özgecan'ı 19 Mart'ta kaybetmişti. Günler sonra evden çıkan şarkıcı dün Nişantaşı'ndaydı.
"İster istemez üzüntüden kilo verdim. Benim için hayat durmuş durumda."
"Tüm konserlerimi iptal ettim. En büyük destekçim, en büyük hayranımdı."
Annem için 18 Nisan'da iftar vereceğim" dedi. Ağlamaktan daha fazla konuşamadı.