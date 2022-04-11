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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oluyor

Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy; Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alıyor. Oyunculuklarıyla ve başarılarıyla tanınan ünlü oyuncular her hareketleriyle de tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor. Son olarak ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Marmaris'in Bozburun beldesinde arsa alarak yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oluyor.

11.04.2022, 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022, 12:33

Çağatay Ulusoy, Marmaris-Bozburun'dan arsa alarak yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oldu.

Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oluyor

Türk sinemasının üç jönü Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor.

Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oluyor

Hürriyet'in haberine göre; Çağatay Ulusoy da dostlarının ardından Marmaris-Bozburun'da arazi alarak, iki oyuncuya komşu oluyor.

Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oluyor

İki dönüm arazi satın alan ünlü oyuncu, denize sıfır arsasına hem imarlı ev yapabilir hem de iskele inşa edebilir.

Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oluyor

Aynı yerde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da evleri var bilindiği gibi.

Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’na komşu oluyor

Doğayla iç içe olmayı seven, Balık tutmak, dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan Çağatay Ulusoy da yaz tatillerini bu sakin beldede geçirmeyi iple çekiyor...

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