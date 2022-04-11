Haberler Magazin Çağatay Ulusoy yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oluyor

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy; Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alıyor. Oyunculuklarıyla ve başarılarıyla tanınan ünlü oyuncular her hareketleriyle de tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor. Son olarak ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Marmaris'in Bozburun beldesinde arsa alarak yakın arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oluyor.