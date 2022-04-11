Serenay Sarıkaya’nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Son dönemlerde takıntılı hayranı yüzünden yaşadığı zor günlerle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile sevgili oldukları haberleri ile de sıklıkla gündem oluyor.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son günlerde saplantılı hayranı yüzünden zor anlar yaşayan güzel oyuncu, paylaştığı ayna pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.
Son dönemlerde takıntılı hayranı yüzünden yaşadığı zor günlerle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile sevgili oldukları haberleri ile de sıklıkla gündem oluyor.
Yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu, yakında seyircisi ile buluşacak.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, ayna önünden çekildiği fotoğrafları sıklıkla paylaşıyor.
Ünlü oyuncu son olarak yeni ayna pozları paylaştı.
Sarıkaya'nın iddialı tarzı dikkat çekti.