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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Serenay Sarıkaya'nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son günlerde saplantılı hayranı yüzünden zor anlar yaşayan güzel oyuncu, paylaştığı ayna pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

11.04.2022, 16:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022, 16:55

Son dönemlerde takıntılı hayranı yüzünden yaşadığı zor günlerle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile sevgili oldukları haberleri ile de sıklıkla gündem oluyor.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu, yakında seyircisi ile buluşacak.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, ayna önünden çekildiği fotoğrafları sıklıkla paylaşıyor.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Ünlü oyuncu son olarak yeni ayna pozları paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozları büyük ilgi gördü

Sarıkaya'nın iddialı tarzı dikkat çekti.

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