Uşaklılar Ahmet Özhan ile buluştu

Ünlü sanatçı Ahmet Özhan Uşak Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Özhan'ın sevilen tasavvuf müziği eserlerini seslendirdiği konsere AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca belediye tarafından açılışı gerçekleştirilen Uşak Belediyesi Kitap Fuarı'nın yapıldığı SGK Pazarı alanında, Tarkan Köylü tarafından kum sanatı gösterisi sunuldu. Köylü'nün gösterisinin ardından yazar Sinan Yağmur tarafından söyleşi gerçekleştirildi. 22 Nisan'a kadar devam edecek kitap fuarı ve Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Özhan da sahne aldı

İHSAN KARATAŞ