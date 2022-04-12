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Haberler Magazin Bircan Bali ve Reynmen davasında karar verildi

Bircan Bali ve Reynmen davasında karar verildi

Sunucu Bircan Bali, kendisine hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla fenomen şarkıcı Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a dava açmıştı. Savcı, Yusuf Aktaş hakkında mütalaa verdi. Bir önceki duruşmada fenomen şarkıcıya, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Duruşma savcısının değişmesi, Reynmen'in istenen cezasını da değiştirmişti. Şimdi ise mahkeme kararını verdi.

12.04.2022, 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022, 16:45

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu.

Bircan Bali ve Reynmen davasında karar verildi

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

Bircan Bali ve Reynmen davasında karar verildi

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Bircan Bali'nin avukatı, "Aynı paylaşım nedeniyle müştekisinin Ece Erken olduğu dosyada mahkumiyet kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayetine ilişkin de takipsizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bircan Bali ve Reynmen davasında karar verildi

"TEHDİT SUÇU MEYDANA GELMEMİŞTİR"

Sanık Yusuf Aktaş'ın avukatı ise "Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple 'tehdit' suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali ve Reynmen davasında karar verildi

REYNMEN'İN BERAATINA HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Aktaş'ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını belirttiği ve bunu 'tehdit' amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.

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