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Haberler Magazin Kim Kardashian'dan Pete Davidson'lı paylaşım geldi

Kim Kardashian'dan Pete Davidson'lı paylaşım geldi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart'ta bitirmişti. Ayrılığının ardından Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü show yıldızı, önceki gün ilk kez sevgilisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

12.04.2022, 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022, 15:43

Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini sonlandırmıştı

Kim Kardashian’dan Pete Davidson’lı paylaşım geldi

RESMEN BOŞANDILAR

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında konuşan 41 yaşındaki Kim Kardashian, "Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.

Kim Kardashian’dan Pete Davidson’lı paylaşım geldi

AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

Bu sözlerin ardından Kardashian, West'ten boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisi komedyen Pete Davidson'la aşkını sosyal medyaya taşıdı. Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Davidson'la çıktığı akşam yemeğinde pozlar veren ünlü yıldız, o kareleri de yaklaşık 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Kardashian, Pete Davidson'la fotoğraflarını, "Gece atıştırmalığı..." notuyla paylaştı.

Kim Kardashian’dan Pete Davidson’lı paylaşım geldi

'14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL

Öte yandan ünlü rapçi, ayrıca '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı.

Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

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