Kim Kardashian’dan Pete Davidson’lı paylaşım geldi

RESMEN BOŞANDILAR



Evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında konuşan 41 yaşındaki Kim Kardashian, "Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.