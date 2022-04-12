Şevval Şahin sosyal medya paylaşımıyla yine ti’ye alındı

Tescilli güzel Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündemine sık sık damga vurmayı başarıyor.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her hareketi ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan, ilişkisindeki olaylarla uzun süre gündemden düşmeyen Şevval Şahin; bu kez de sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme geldi. O paylaşımı görenler ünlü güzeli ti'ye aldı.
Tescilli güzel Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündemine sık sık damga vurmayı başarıyor.
Pandemi döneminde hem erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral için düzenlediği hem de kendi doğum gününde verdiği partiler nedeniyle eleştirilen, son dönemde de özel hayatında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Şahin; son yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirdi.
400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan manken, dün akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı.
Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü.
Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.
Takipçileri mankene, "Şimdiki moda da yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmak sanırım", "İngilizcemi övmeye çalışırken ben", "Tamam abla en çok Fransız sensin" şeklinde yorum yağdırdı.