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Şevval Şahin sosyal medya paylaşımıyla yine ti'ye alındı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, her hareketi ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan, ilişkisindeki olaylarla uzun süre gündemden düşmeyen Şevval Şahin; bu kez de sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündeme geldi. O paylaşımı görenler ünlü güzeli ti'ye aldı.