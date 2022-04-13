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Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fena yakalandı

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fena yakalandı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi. Etiler'deki bir eczaneye giren Ahu Yağtu ile Can Tursan, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ise adeta köşe kapmaca oynadı.

13.04.2022, 15:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022, 15:16

Ahu Yağtu, önceki gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi.

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu fena yakalandı

Etiler'deki bir eczaneye giren ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ayrı köşelere kaçtı.

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu fena yakalandı

Eczaneden ilk çıkan Tursan, uzaklaşıp oyuncuyu aradı ve bir süre telefonda konuştu.

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