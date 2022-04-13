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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fena yakalandı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi. Etiler'deki bir eczaneye giren Ahu Yağtu ile Can Tursan, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ise adeta köşe kapmaca oynadı.