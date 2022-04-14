Aralarına ‘Samsak Döveci’ girdi! Popüler türkü kriz çıkardı

Birlikte TV programları ve şarkılar yapan Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın arası şu sıralar "Langıdı Lang Lang" sözleriyle meşhur olan "Samsak Döveci" şarkısı yüzünden açık. İkili iki ayrı koldan aynı şarkı üzerinden farklı eserlerle kazanç sağlamaya çalışıyor. İşte detaylar;

İKİSİ DE AYRI AYRI ÇIKARDI

Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra yeniden ortalığı sallıyor. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamadı.

Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.

'KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM'

Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim.

Yakıştıramadım" dedi. Elif Buse Doğan ise, "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu.