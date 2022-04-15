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Muhabire hakaret etmişti! Oyuncu Emre Kınay hakkında karar

Oyuncu Emre Kınay, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde Taksim Cihangir'de bir arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Kınay, kendisini görüntüleyen muhabir ile tartıştı. Tartışmanın ardından muhabir Mustafa Ağdağ, kendisine 'gerizekalı' dediği gerekçesiyle oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunurken, oyuncu da muhabir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Görülen duruşmada savcı, sanıkların "Hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını veya ceza verilmemesini talep etti.

15.04.2022, 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022, 09:50

Cihangir'de gittiği bir mekan çıkışı kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Emre Kınay'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Muhabire hakaret etmişti! Oyuncu Emre Kınay hakkında karar

Kınay'ın haksız tahrik indirimi uygulanarak 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Muhabire hakaret etmişti! Oyuncu Emre Kınay hakkında karar

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Mustafa Ağdağ'ın avukatı ve tutuksuz yargılanan Emre Kınay ile avukatı katıldı.

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