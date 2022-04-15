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Muhabire hakaret etmişti! Oyuncu Emre Kınay hakkında karar

Oyuncu Emre Kınay, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde Taksim Cihangir'de bir arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Kınay, kendisini görüntüleyen muhabir ile tartıştı. Tartışmanın ardından muhabir Mustafa Ağdağ, kendisine 'gerizekalı' dediği gerekçesiyle oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunurken, oyuncu da muhabir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Görülen duruşmada savcı, sanıkların "Hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını veya ceza verilmemesini talep etti.