Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Usta oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışı görüntülendi. Alkolün dozunu abartan İşler, çıkışta ayakta bile duramayacak bir haldeydi.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam gizemli kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere yakalandı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, dengesini kaybetti ve adeta yerlerde yuvarlandı.
Usta oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışı görüntülendi. Alkolün dozunu abartan İşler, çıkışta ayakta bile duramayacak bir haldeydi.
Görevliler Nejat İşler için nekanda sandalye getirdi. Daha sonra ünlü oyuncu içeri girdi.
KAMERALARA KÜFÜR ETTİ
Tv100'ün haberine göre; Çıkışta ise ayakta durmakta güçlük çeken İşler kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalıştı.
Kameralara küfür eden ünlü oyuncu o esnada yere düşüp başını çarptı. Daha sonra Şişhane'de kaldığı bir otele gitti.
Otele girmeyi bile başaramayan İşler'e otel görevlileri yardım etti. Taksiden indirilen otel girişinde yere düşen oyuncuyu görevli kaldırmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun hali içler acısıydı.
50 yaşındaki oyuncu 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.