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Haberler Magazin Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam gizemli kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere yakalandı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, dengesini kaybetti ve adeta yerlerde yuvarlandı.

15.04.2022, 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022, 14:54

Usta oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışı görüntülendi. Alkolün dozunu abartan İşler, çıkışta ayakta bile duramayacak bir haldeydi.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Görevliler Nejat İşler için nekanda sandalye getirdi. Daha sonra ünlü oyuncu içeri girdi.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

KAMERALARA KÜFÜR ETTİ

Tv100'ün haberine göre; Çıkışta ise ayakta durmakta güçlük çeken İşler kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalıştı.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Kameralara küfür eden ünlü oyuncu o esnada yere düşüp başını çarptı. Daha sonra Şişhane'de kaldığı bir otele gitti.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Otele girmeyi bile başaramayan İşler'e otel görevlileri yardım etti. Taksiden indirilen otel girişinde yere düşen oyuncuyu görevli kaldırmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun hali içler acısıydı.

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Ayakta durmakta güçlük çekti

50 yaşındaki oyuncu 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.

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