Birlikte oldukları iddia edilen Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun yine birlikte görüntülendi

Ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin, gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürürken görüldüğü iddia edilmişti.
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili her defasında haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Geçtiğimiz gün ise ikili Cihangir'de bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Gazetecileri fark eden ve rahatsız olan ikili daha sonra ise mekandan ayrıldı.
Ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürülmüştü. İkilinin, gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürürken görüldüğü iddia edilmişti.
"KALBİM BOŞ"
Daha önce hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koyan Şenolsun, Berlin'den çektiği selfie'yi Instagram hesabından yayınlamış ve "Arkadaşlar panik yok, kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" ifadelerini kullanmıştı.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Mert Bey aşk hayatınız nasıl onu da soralım?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim, benim için sarışın olsun esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor, biraz evvelde çektiğiniz de sadece arkadaşım" şeklinde konuştu.
CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENDİLER
Daha önce adı aşk dedikodularına karışan ancak her defasında bu iddiaları yalanlayan Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun Milliyet'in haberine göre; Cihangir'de bir mekanda birlikte görüntülendi. Mekanda bir süre sohbet eden ikili gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız oldu.
"MELİSA BENİM ARKADAŞIM"
Melisa Şenolsun daha sonra mekandan ayrılıp Cihangir'de yeni taşındığı evine doğru giderken Ekin Mert Daymaz ise, "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım bunu daha önce de söylemiştik" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu.
Öte yandan ikili, daha önce de Cihangir'de samimi bir şekilde görüntülenmişlerdi. Hatta, Şenolsun'un Cihangir'de oturduğu evi de inkar ettiği sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın bulduğu öğrenildi.