Birlikte oldukları iddia edilen Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun yine birlikte görüntülendi

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Mert Bey aşk hayatınız nasıl onu da soralım?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim, benim için sarışın olsun esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor, biraz evvelde çektiğiniz de sadece arkadaşım" şeklinde konuştu.