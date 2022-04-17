Haberler Magazin Oyuncu Seda Bakan'dan hamilelik pozu!

2014 senesinde müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştirmiş ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Mutlu evliliğiyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bakan'dan hamilelik pozu geldi.