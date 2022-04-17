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Haberler Magazin Oyuncu Seda Bakan'dan hamilelik pozu!

Oyuncu Seda Bakan'dan hamilelik pozu!

2014 senesinde müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştirmiş ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Mutlu evliliğiyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bakan'dan hamilelik pozu geldi.

17.04.2022, 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 15:28

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurdu.

Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik pozu!

Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıkladı.

Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik pozu!

Hamileliğinin beşinci ayında olan Seda Bakan, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik pozu!

Ailesiyle bir araya gelen güzel oyuncu, karışık renkli bluzuyla çekilen fotoğraflarını "Aile zamanı" diyerek paylaştı.

Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik pozu!

Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumu geldi.

Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik pozu!

Öte yandan yoğun iş temposuna rağmen kızı Leyla'ya vakit ayrımayı ihmal etmeyen Bakan, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik pozu!

Tatilde ve setteyken bile önceliği kızına veren Bakan, "Leyloş'a her koşulda yoğurt mayalarım. Alarm kurup saatinde de alırım. Bebeklerimiz için en faydalısı" mesajıyla hayranlarının takdirini toplamıştı.

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