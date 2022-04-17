Selahattin Paşalı ve Lara Tümer dünyaevine girdi

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, rol aldığı dizilerle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.
'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Selahattin Paşalı, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturdu. 7 aylık hamile olan Lara Tümer'in gelinliği konuşulurken, Paşalı'nın damatlık seçimi de çok konuşuldu. İşte çiftin nikah töreninden kareler...
Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, rol aldığı dizilerle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.
'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle adından söz ettiren, son olarak "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaşan Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da merak ediliyor.
İki yıldır Lara Tümer ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sonunda mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı. aşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.
Törenden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.
Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'in gelinlik ve damatlığı sosyal medyaya damga vurdu.
Çiftin gelinlik ve damatlık seçimine, "Yüzleri çok tatlı ama bu kıyafet nedir ya?", "Ruhsar gibiler", "Ayin mi yapacaklar bu nasıl bir tören?" şeklinde yorumlar geldi.