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Selahattin Paşalı ve Lara Tümer dünyaevine girdi

'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Selahattin Paşalı, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturdu. 7 aylık hamile olan Lara Tümer'in gelinliği konuşulurken, Paşalı'nın damatlık seçimi de çok konuşuldu. İşte çiftin nikah töreninden kareler...