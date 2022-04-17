  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Seray Sever'in ikizlerine kavuşmasına bir hafta kaldı

Seray Sever'in ikizlerine kavuşmasına bir hafta kaldı

2018 yılında Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 49 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, önceki gün bir avm'de görüntülendi. Doğuma bir hafta kaldığını belirten Sever, heyacanını basın mensuplarıyla paylaştı.

17.04.2022, 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 13:33

Geçtiğimiz aralık ayında "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım.

Seray Sever’in ikizlerine kavuşmasına bir hafta kaldı

Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" diyerek hamile olduğunu duyuran Seray Sever, basın mensuplarının, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğullarının doğduğunu söylemesi üzerine çok sevindi.

Seray Sever’in ikizlerine kavuşmasına bir hafta kaldı

"ÇOK GÜZEL HABER VERDİNİZ"

Kurt Efe'nin dünyaya geldiğini öğrenen ünlü sunucu, "Çok güzel haber verdiniz, iyi ki söylediniz. Benim ikizlerime kavuşmama da bir hafta kaldı, çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA