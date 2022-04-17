Seray Sever’in ikizlerine kavuşmasına bir hafta kaldı

"ÇOK GÜZEL HABER VERDİNİZ"

Kurt Efe'nin dünyaya geldiğini öğrenen ünlü sunucu, "Çok güzel haber verdiniz, iyi ki söylediniz. Benim ikizlerime kavuşmama da bir hafta kaldı, çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.