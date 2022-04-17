Seray Sever’in ikizlerine kavuşmasına bir hafta kaldı

Geçtiğimiz aralık ayında "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım.
2018 yılında Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 49 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, önceki gün bir avm'de görüntülendi. Doğuma bir hafta kaldığını belirten Sever, heyacanını basın mensuplarıyla paylaştı.
Geçtiğimiz aralık ayında "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım.
Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" diyerek hamile olduğunu duyuran Seray Sever, basın mensuplarının, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğullarının doğduğunu söylemesi üzerine çok sevindi.
"ÇOK GÜZEL HABER VERDİNİZ"
Kurt Efe'nin dünyaya geldiğini öğrenen ünlü sunucu, "Çok güzel haber verdiniz, iyi ki söylediniz. Benim ikizlerime kavuşmama da bir hafta kaldı, çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.