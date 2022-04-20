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Şeyma Subaşı hakkında olay iddia! Para kazanmak için...

Çalkantılı aşk hayatı ve paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Son olarak lüks yaşayan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya fenomeni iddialara göre; Acun Ilıcalı ve Meedo'nun kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri satarak para kazanıyor.