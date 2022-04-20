Survivor izlerken masaj yaptırdı! Alişan oğlu Burak için gelen tepkilere yanıt verdi

Alişan ve Buse Varol, aile arasında yaşanan kriz sonrasında boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliklerini kurtaran ünlü çift, eski günlerine geri döndü.
Eşi Buse Varol ile sıkıntılı günleri geride bırakana ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan geçtiğimiz günlerde oğlu Burak'ın Survivor izlerken masaj yaptırdığı fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz" notunu ile paylaşmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Alişan ise o eleştirtilere açıklama getirdi.
Alişan ve Buse Varol, aile arasında yaşanan kriz sonrasında boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliklerini kurtaran ünlü çift, eski günlerine geri döndü.
Sosyal medyayı sık kullanan Alişan, bugün yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın Survivor izlerken masaj yaptırdığı fotoğrafını paylaştı. Alişan o kareye, 'Survivor izlerken masaj yaptırmadan duramaz' notunu ekledi.
Üç yaşındaki Burak'ın o anları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Ünlü şarkıcı Alişan ise konuyla ilgili açıklama yaptı.
"SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİM"
Konuyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Alişan, "Fizyoterapist bize geldi. Burak 'ben de masaj yaptırmak istiyorum' diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim" diye konuştu.
"YAZIKLAR OLSUN BEN NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM?"
Alişan sosyal medyadan da bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Oğluma sadece ısrar etti diye, yapıyor gibi gösterip bir fotoğrafını çekip hikayeme attım.
Maşallah Afrika'daki çocuklardan tutun da Ukrayna'daki çocuklara, oradan da ülkemizdeki sorunlara kadar gitmiş yazdıklarınız… Beddualar, küfürler, hakaretler de cabası…
26 yıldır çalışıp yüzlerce bölüm dizi çeken, binlerce konser veren, tv programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi?
Vah vah Alişan oğluna masaj yaptırmış. Yazıklar olsun ben nasıl böyle bir şey yaptım?" ifadelerini kullandı.