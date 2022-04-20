Survivor izlerken masaj yaptırdı! Alişan oğlu Burak için gelen tepkilere yanıt verdi

"YAZIKLAR OLSUN BEN NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM?"

Alişan sosyal medyadan da bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Oğluma sadece ısrar etti diye, yapıyor gibi gösterip bir fotoğrafını çekip hikayeme attım.