Hakan Peker yeni sevgilisiyle görüntülendi

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.
90'lı yılların popüler şarkıcısı olan, 'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' şarkılarıyla hafızalara kazınan 61 yaşındaki Hakan Peker, kendisinden 19 yaş küçük olduğu öğrenilen sevgilisiyle önceki gün Nişantaşı'nda bir avm'de görüntülendi.
'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında altı senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmıştı.
EŞ KRİTERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz senelerde "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de" diyen Peker, eş kriterini açıklamıştı. Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı, "Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur" diye konuşmuştu.
"AŞK BENİ BULACAK"
Peker, birkaç ay önce de stilist Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy'de görüntülenmişti. Bir mekânda kahve içen ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekandan birlikte ayrılan çiftten Gürses, muhabirlerin sorularına sessiz kalırken; Peker yanıt vermişti.
Şarkıcı, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını vermişti.
Konuşmasına devam eden Peker, "Daha önceki açıklamalarım pandemi döneminde espri amaçlıydı. Bensu uzun zamandır arkadaşım. Bir sevgilim yok. Ama umut ediyorum aşk beni bulacak" demişti.
YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Uzun bir süredir ortalarda görülmeyen Hakan Peker, bu kez yeni aşkıyla gündeme geldi. Hürriyet'in haberine göre; Peker, önceki gün yeni sevgilisi yazar Hande Ertekin ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde ilk kez görüntülendi.
Üç aydır birlikte oldukları iddia edilen Peker (61) ve Ertekin (42), yürüyen merdivenlerden sarmaş dolaş çıkarken objektife yansıdı.