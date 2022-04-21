Hakan Peker yeni sevgilisiyle görüntülendi

"AŞK BENİ BULACAK"

Peker, birkaç ay önce de stilist Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy'de görüntülenmişti. Bir mekânda kahve içen ikilinin keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekandan birlikte ayrılan çiftten Gürses, muhabirlerin sorularına sessiz kalırken; Peker yanıt vermişti.

Şarkıcı, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını vermişti.