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Haberler Magazin Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken mi açtı?

Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken mi açtı?

21.04.2022, 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022, 12:21

Oyuncu Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin'in 3 hafta önce İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı söylenmişti. Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi.

Hande Erçel’den ayrılan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken mi açtı?

Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.

Hande Erçel’den ayrılan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken mi açtı?

Cayo, uluslararası bir yayın kuruluşuna röportaj verdi. "Şu anda Kerem Bürsin ile tanışma aşamasındayız. Bu çok özel bir konu. O yüzden konuşmamayı tercih ederim" dedi.

Hande Erçel’den ayrılan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken mi açtı?

Kerem Bürsin ise, "Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı" haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı...

"Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. "

Hande Erçel’den ayrılan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken mi açtı?

"İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış. Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok."

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