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Melodi Elbirliler'den takipçisinin yorumuna yanıt!

Ünlü şef Arda Türkmen ile yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında nikahla taçlandıran sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçtiğimiz günlerde Hawai Adası'ndaydı. Ünlü fenomen, Hawai tatilinden pozlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Bir takipçisi ise Elbirliler'in fotoğraflarının altına, "Ramazan'da utanmıyor musun?" dedi. Fenomenden ise o yoruma yanıt gecikmedi.