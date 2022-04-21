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Melodi Elbirliler'den takipçisinin yorumuna yanıt!

Ünlü şef Arda Türkmen ile yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında nikahla taçlandıran sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçtiğimiz günlerde Hawai Adası'ndaydı. Ünlü fenomen, Hawai tatilinden pozlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Bir takipçisi ise Elbirliler'in fotoğraflarının altına, "Ramazan'da utanmıyor musun?" dedi. Fenomenden ise o yoruma yanıt gecikmedi.

21.04.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022, 11:42

Bir takipçisi tatilden paylaştığı fotoğrafların altına "Ramazan'da utanmıyor musun?" diye yorum yaptı.

Melodi Elbirliler’den takipçisinin yorumuna yanıt!

'2022'YE GELSENİZE BURASI ÇOK GÜZEL'

Çok kızan Melodi Elbirliler, "Hayır, Ramazan'da da normal zamanda da utanmıyorum.

Melodi Elbirliler’den takipçisinin yorumuna yanıt!

İnsan bedeninin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. 2022'ye gelsenize, burası çok güzel" karşılığını verdi.

Melodi Elbirliler’den takipçisinin yorumuna yanıt!

'AKLIM HİÇ EŞİMDE KALMIYOR'

Geçen martta da tek başına Mauritius'a giden Melodi Elbirliler, "Aklınız eşinizde kalmıyor mu, acaba kiminledir gibi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Melodi Elbirliler’den takipçisinin yorumuna yanıt!

"Yooo kalmıyor. Hem de hiç. Formül çok basit; aklınızı arkada bırakmayacak bir eş seçerseniz kalmaz."

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