Özge Özpirinçci Tatlıtuğ çiftini ziyaret etti! Güzel oyuncu, Kurt Efe’yi bakın kime benzetti

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, bugün anne baba oldu. Çiftin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Oyuncu Özge Özpirinçci ise Tatlıtuğ çiftini hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mesnuplarıyla konuşan Özpirinçci Kurt Efe için " Kıvanç'a çok benziyor" dedi.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
Doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.
KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA
Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti:
"Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."
"KURT EFE ÇOK KEYİFLİ"
Başak Dizer, önceki günlerde eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la ilk misafirlerini doğum yaptığı özel hastanede kabul etmişti. Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisi Selin Işık ile Tatlıtuğ ve eşini tebrik etmişti. Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti de yakın dostlarına "Hayırlı olsun" demek için hastaneye gelenler arasındaydı.
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın ise hastaneye yalnız gelmişti. Ulusoy'un sette olduğunu söyleyen Sarışın, bebeği soran muhabirlere, "Çok güzel, çok tatlı, bir hayli keyifli bir anneyle bebek gördüm" demişti.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz doğumdan sadece birkaç gün önce eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.
İLK KEZ ANNE OLDU
2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, Eylül 2021'de Marmaris'te düzenlenen sade bir nikâhla hayatlarını birleştirmişti. Evlendiğinde hamile olan Özpirinçci, kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
"ÇOK SAĞLIKLI"
Özpirinçci, son olarak geçtiğimiz Tatlıtuğ ailesini ziyaret etti. Bir çiçekçiden çıkıp aracına binen ünlü isim, basın mensuplarının "Kurt Efe'yi mi görmeye gidiyorsunuz?" sorusuna, "Geçen gün gittik ziyarete, Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı. Allah nazarlardan korusun inşallah" diye cevap verdi.