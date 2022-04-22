Behzat Uygur’un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Behzat Uygur, bir takipçisinden gelen mesajlara isyan etti.
Usta ve merhum tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un izinden giden oğullarından Behzat Uygur, takipçisinin tacizini sosyal medya hesabından ifşa etti. Uygur'a sürekli mesaj atan takipçisini engelledikten sonra adeta sitem etti.
Behzat Uygur, bir takipçisinden gelen mesajlara isyan etti.
Söz konusu takipçisi Behzat Uygur'a sürekli olarak herhangi bir kız arkadaşının adını verip kendisinin o arkadaşı sevdiğini söylediği bir video çekmesini rica eden mesajlar atıyordu.
Behzat Uygur bu mesajlara daha fazla dayanamadı ve takipçisini engelledi.
Usta oyuncu mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Not olarak da, "17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?" yazdı.