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Haberler Magazin Behzat Uygur'un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Behzat Uygur'un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Usta ve merhum tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un izinden giden oğullarından Behzat Uygur, takipçisinin tacizini sosyal medya hesabından ifşa etti. Uygur'a sürekli mesaj atan takipçisini engelledikten sonra adeta sitem etti.

22.04.2022, 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022, 09:55

Behzat Uygur, bir takipçisinden gelen mesajlara isyan etti.

Behzat Uygur’un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Söz konusu takipçisi Behzat Uygur'a sürekli olarak herhangi bir kız arkadaşının adını verip kendisinin o arkadaşı sevdiğini söylediği bir video çekmesini rica eden mesajlar atıyordu.

Behzat Uygur’un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Behzat Uygur bu mesajlara daha fazla dayanamadı ve takipçisini engelledi.

Behzat Uygur’un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Usta oyuncu mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Behzat Uygur’un sabrı taştı! Takipçisini ifşa etti

Not olarak da, "17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?" yazdı.

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