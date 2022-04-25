Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

İşte Gülçin Ergül'ün açıklamalarından satır başları...

Bir radyo programı için İstanbul'a gidiyorduk. O gün çok da neşeli bir günümde değildim yolda çok güzel şeyler konuşmuştuk. Onun çok güzel iltifatları vardı. Onlarla avunuyorum. Bana 'ben senin kadar iyi bir insan hayal etmek istesem, seni hayal edemem' demişti. Hedeflerimiz için benden söz istedi.

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