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Haberler Magazin Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçirmiş ve Lafçı hayatını kaybetmişti. Korkunç kazadan yaralı olan kurtulan Ergül, çok zor günler geçirmişti. Kendini yavaş yavaş toparlamaya başlayana ünl şarkıcı, kazaya ait hatırladıklarını ilk kez anlattı.

25.04.2022, 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 16:55

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi ile Trafik kazası geçirmiş, Erdal Şeyla Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti..

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Evlilik hazırlığı yaptığı Lafçı'nın ani ölümü ile sarsılan Gülçin Ergül, feci kazayı anlattı.

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

İşte Gülçin Ergül'ün açıklamalarından satır başları...

Bir radyo programı için İstanbul'a gidiyorduk. O gün çok da neşeli bir günümde değildim yolda çok güzel şeyler konuşmuştuk. Onun çok güzel iltifatları vardı. Onlarla avunuyorum. Bana 'ben senin kadar iyi bir insan hayal etmek istesem, seni hayal edemem' demişti. Hedeflerimiz için benden söz istedi.

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Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

HER EŞY ÜÇ SANİYEDE OLDU

Her şey üç saniyede oldu. Her anlattığımda bir daha yaşıyorum… İlk dönemlerde aklımdan sürekli o travma anları geçiyordu, 'her şeyi doğru yapabildim mi' diye kendimi sorguluyordum.

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Kaza anın biraz öncesini hatırlamıyorum ama kazadan sonrasını hatırlıyorum. Şok anlarında sakin olmaya çalıştığımı, ambulansları beklediğimizi hatırlıyorum..

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Ben o an hiçbir şey hissetmedim, bir şey olmadığını düşündüm. Yaralandığımı sonradan anladım, kolumda kırık vücudumda dikiş atılması gereken yerler vardı. Çevremizde bize yardım eden kişiler vardı. İlk Erdal'ın ailesine haber verdim..

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Dört saat yalnız kaldım, kimi aradım kimlerle konuştum bilmiyorum.

VEFAT ETTİĞİNİ OLAY YERİNDE ÖĞRENDİM

Erdal'ın vefat ettiğini bana olay yerinde söylediler. Olabildiğince sakin kalmaya çalıştım çok zor anlardı.

Sevgilisini geçirdikleri kazada kaybetmişti! Gülçin Ergül o anları ilk kez anlattı

Kazanın ardından olabildiğince kendimle zaman geçirmeye, meditasyon yapmaya çalıştım.

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