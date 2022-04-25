Tolga Karel babasının cenazesinde yoktu! Ama arkasında bırakıp gittiği oğlu oradaydı

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Tolga Karel bu defe üzücü haber ile gündeme geldi.
Yaprak Dökümü dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya gitmiş ve TIR şoförü olmuştu. Orada evlenen, çocukları olan ve işleri büyüten Karel, çoğu zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanana Karel, geçtiğimiz gün acı haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Babasını kaybeden ünlü isim, babasının cenazesine katılmadı. Ama bir detay dikkat çekti. Karel'in görüşmediği ve uzun zamandır görmediği oğlu Cihangir Can dedesinin tabutunun başındaydı.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Tolga Karel bu defe üzücü haber ile gündeme geldi.
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel bu sefer yaşadığı acıyı hayranlarıyla paylaştı.
Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.
Babasının cenazesine gelemeyen Tolga Karel defin işlemlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tolga Karel daha sonraki paylaşımında ise babasıyla ilgili "5 sene kanser her yerini sarmış biz üzülmeyelim diye bize hiçbir şey söylememiş öleceğini bile bile" açıklamasını yaptı.
Tolga Karel'in paylaşmadığı bir şey vardı. Çok küçük yaştan beri görmediği ve görüşmediği oğlu Cihangir Can Karel. Snob Magazin'in haberine göre; ceneze törenine Tolga Karel'in görüşmediği oğlu Cihangir ve eski eşi manken Günay Musayeva katıldı. Torun Cihangir Türk bayrağına sarılı dedesinin tabutu başında gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Günay Musayeva geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.
Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirdi. Babası ile son mesajlaşmasını paylaşan Tolga Karel "Ben gelmeden ölme demiştim sana, hani beni bekleyecektin" sözleri ile özlemini haykırdı. İşte Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak tanınan Tolga Karel'in babasına son vedası...
Instagram hesabından paylaşım yapan Karel "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba..." dedi.
Baş sağlığı mesajlarına teşekkür eden Karel "Arkamdaki dağım, gölgem gitti. Elveda baba" sözleriyle babasına veda etti.
SON MESAJINI PAYLAŞTI
Tolga Karel acı haberin ardından babasının son mesajını da paylaştı. Tolga Karel "Son mesajı kalbim acıyor baba seni hiç unutmayacağım" yazdı.