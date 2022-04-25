Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Önceki günlerde eşi Özlem Ada Şahin'le İtalya'ya giden Berkay yeni saç stiliyle şaşırttı. Özlem Ada Şahin'in paylaştığı fotoğrafta hayranları Berkay'ı tanıyamadı.
Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aileleriyle ve aşklarıyla magazin gündeminin gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya tatile gitti. Çift, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yaptı. Ama ünlü şarkıcı Berkay'ı değişen tarzından dolayı kimse tanıyamadı. Sosyal medyada o paylaşımın altına Özlem Ada Şahin'e takipçiler 'Yanındaki kim?' diye sordu.
Önceki günlerde eşi Özlem Ada Şahin'le İtalya'ya giden Berkay yeni saç stiliyle şaşırttı. Özlem Ada Şahin'in paylaştığı fotoğrafta hayranları Berkay'ı tanıyamadı.
Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin geçenlerde İtalya'nın meşhur Como Gölü'nde tatildeydi.
Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin'in karşısındaki adamı tanıyamadı!
Çünkü Berkay yıllardır uzattığı sakallarını kestirince bambaşka birine dönüşmüştü.
Herkes şarkıcının eşine 'yanındaki kim?' dedi.
Üstelik saçlarını da kazıtmıştı.
Öte yandan Berkay'ın menajeri, ünlü popçunun nisan ayının başında spordan kaynaklı belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini ve bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıklamıştı.