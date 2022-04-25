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Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Berkay'ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine 'Yanındaki kim?' dedi

Ünlü şarkıcı Berkay'ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine 'Yanındaki kim?' dedi

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aileleriyle ve aşklarıyla magazin gündeminin gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya tatile gitti. Çift, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yaptı. Ama ünlü şarkıcı Berkay'ı değişen tarzından dolayı kimse tanıyamadı. Sosyal medyada o paylaşımın altına Özlem Ada Şahin'e takipçiler 'Yanındaki kim?' diye sordu.

25.04.2022, 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 13:06

Önceki günlerde eşi Özlem Ada Şahin'le İtalya'ya giden Berkay yeni saç stiliyle şaşırttı. Özlem Ada Şahin'in paylaştığı fotoğrafta hayranları Berkay'ı tanıyamadı.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin geçenlerde İtalya'nın meşhur Como Gölü'nde tatildeydi.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin'in karşısındaki adamı tanıyamadı!

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Çünkü Berkay yıllardır uzattığı sakallarını kestirince bambaşka birine dönüşmüştü.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Herkes şarkıcının eşine 'yanındaki kim?' dedi.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Üstelik saçlarını da kazıtmıştı.

Ünlü şarkıcı Berkay’ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine ’Yanındaki kim?’ dedi

Öte yandan Berkay'ın menajeri, ünlü popçunun nisan ayının başında spordan kaynaklı belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini ve bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıklamıştı.

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