Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Berkay'ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine 'Yanındaki kim?' dedi

Ünlü şarkıcı Berkay'ı kimse tanıyamadı! Herkes eşine 'Yanındaki kim?' dedi

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aileleriyle ve aşklarıyla magazin gündeminin gözde çiftleri arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya tatile gitti. Çift, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yaptı. Ama ünlü şarkıcı Berkay'ı değişen tarzından dolayı kimse tanıyamadı. Sosyal medyada o paylaşımın altına Özlem Ada Şahin'e takipçiler 'Yanındaki kim?' diye sordu.