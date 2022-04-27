Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, evde bir anda fenalaştı. Eşi Berfu Yenenler ise eşini apar topar hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerinin ardından Eser Yenenler apar topar ameliyata alındı. Ünlü ismin son sağlık durumunu eşi Berfu Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu.
Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu.
Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı.
Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Berfu Yenenler hastaneden eşinin dumunu paylaştı.
Paylaşımda "Bilin bakalım dün kim apandisitini patlattığı için acillik olup ameliyatlara girdi" notunu düştü.
Berfu Yenenler hastaneden paylaştığı videoda eşine 'Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu.
Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı' sözleriyle takıldı.
Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan Eser Yenenler verdiği bir röportajda '27 yıldır diyeteyim' açıklamasıyla gündeme gelmişti.