  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, evde bir anda fenalaştı. Eşi Berfu Yenenler ise eşini apar topar hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerinin ardından Eser Yenenler apar topar ameliyata alındı. Ünlü ismin son sağlık durumunu eşi Berfu Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu.

27.04.2022, 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 09:36

Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Berfu Yenenler hastaneden eşinin dumunu paylaştı.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Paylaşımda "Bilin bakalım dün kim apandisitini patlattığı için acillik olup ameliyatlara girdi" notunu düştü.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Berfu Yenenler hastaneden paylaştığı videoda eşine 'Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı' sözleriyle takıldı.

Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan Eser Yenenler verdiği bir röportajda '27 yıldır diyeteyim' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA