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Eser Yenenler apar topar hastaneye kaldırıldı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, evde bir anda fenalaştı. Eşi Berfu Yenenler ise eşini apar topar hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerinin ardından Eser Yenenler apar topar ameliyata alındı. Ünlü ismin son sağlık durumunu eşi Berfu Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu.