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Kadir İnanır'ın son hali endişelendirdi! Yardımına sevgilisi yetişti

Usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda Muğla'da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, beyin damarına pıhtı attığı gerekçesiyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından bir süre de yoğun bakımda kalan Kadir İnanır tam 22 gün sonraysa taburcu olmuştu. Zorlu bir süreçten geçen ve toparlanmaya çalışan İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülendi. Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koştu.