Kadir İnanır’ın son hali endişelendirdi! Yardımına sevgilisi yetişti

Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken oyuncunun yürümesine sevgilisi yardım etti.
Usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda Muğla'da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, beyin damarına pıhtı attığı gerekçesiyle apar topar ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından bir süre de yoğun bakımda kalan Kadir İnanır tam 22 gün sonraysa taburcu olmuştu. Zorlu bir süreçten geçen ve toparlanmaya çalışan İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülendi. Yürümekte zorlandığı görülen ve keyifsiz hali dikkat çeken İnanır'ın yardımına ise sevgilisi Jülide Kural koştu.
Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken oyuncunun yürümesine sevgilisi yardım etti.
20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.
GÜNLER SONRA TABURCU OLDU
22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti. Sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan saat 14.30'da hastaneden ayrılmıştı.
İnanır, geçtiğimiz günlerde ise son halini Instagram'dan paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Büyük barış mutlaka... Cennetin başköşesi ülkemizin, her karış toprağında mutluluğu yakalamak için ellerimizi birleştirip; büyük barışı gerçekleştireceğiz. İşte o zaman tam bağımsız Türkiye olacağız. Başka hiçbir çaremiz yoktur."
2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU
Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.
Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Milliyet'in haberine göre; Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi.
Aracından inip mekana giriş yaptığı sırada şoförüne sinirlendiği görülen İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti.
SEVGİLİSİNE YARDIMCI OLDU
Yürümekte zorlanan İnanır'ın koluna giren Jülide Kural, sevgilisine yardımcı oldu.
Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.