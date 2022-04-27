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Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ve paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir hayranına verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine çekti.