Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden bir kadın hayranının "Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ve paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir hayranına verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden bir kadın hayranının "Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?" sorusuna şu yanıtı verdi:
'ÖDÜN VERMEM'
"Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem."
"Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben."