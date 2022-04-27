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Haberler Magazin Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ve paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir hayranına verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine çekti.

27.04.2022, 14:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 14:49

Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden bir kadın hayranının "Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

'ÖDÜN VERMEM'

"Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem."

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

"Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben."

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Merve Boluğur en sevdiği 4 hobisini şöyle sıraladı:

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Resim çizmek,

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Motor kullanmak,

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Wakeboard yapmak,

Merve Boluğur takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Bisiklete binmek.

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