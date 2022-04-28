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Haberler Magazin Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve her paylaşımıyla gündeme geliyor. Son olarak ünlü güzel yine bir paylaşımıyla dikkat çekti. Lüks yaşamayı seven Özdemir'in koluna taktığı saat merak konusu oldu.

28.04.2022, 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 16:16

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Özdemir, süper mini dekolteli elbisesiyle verdiği pouz Instagram hesabından yayınladı.

Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

Pozuyla hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.

Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

ELBİSE UCUZ

Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 180 bin TL.

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