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Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve her paylaşımıyla gündeme geliyor. Son olarak ünlü güzel yine bir paylaşımıyla dikkat çekti. Lüks yaşamayı seven Özdemir'in koluna taktığı saat merak konusu oldu.