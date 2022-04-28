Demet Özdemir bu sefer taktığı saatiyle konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı içerisinde olan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve her paylaşımıyla gündeme geliyor. Son olarak ünlü güzel yine bir paylaşımıyla dikkat çekti. Lüks yaşamayı seven Özdemir'in koluna taktığı saat merak konusu oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Demet Özdemir, yine bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Özdemir, süper mini dekolteli elbisesiyle verdiği pouz Instagram hesabından yayınladı.
Pozuyla hayranları mest eden oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.
ELBİSE UCUZ
Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 180 bin TL.