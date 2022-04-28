Lider Şahin ve Ecem Çırpan evleniyor mu?

VESİKALIK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı. Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.
25 yaşındaki Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor." ifadeleriyle yayınlaması takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, "Nikah hazırlığı mı?" derken, kimisi ise, "Pasaport fotoğrafı sanırım. Tatile mi çıkıyorsunuz?" yorumunu yaptı. Dünyaevine girmeyi planladıkları konuşulan çift, konuyla alakalı henüz sessizliklerini koruyor.