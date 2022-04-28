Lider Şahin ve Ecem Çırpan evleniyor mu?

'EVLİLİK' SORUSUNA CEVAP

Miss Turkey 2015 birincisi, daha önce de 'evlilik' sorularına, "Selami Abi ve İrem Abla ile hep bir araya geliyoruz. Onları da, Lider'i de çok seviyorum. 25 yaşındayım, aslında küçük değilim. Birbirimizi seviyoruz, hayırlısı yani kısmet" yanıtını vermişti.