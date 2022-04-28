Şevval Şahin ’diksiyon’ sorusuna bakın ne cevap verdi!

Şevval Şahin en son yaptığı paylaşımla ti'ye alınmıştı.
Her hareketi ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren manken Şevval Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Şahin, hakkında çıkan aşk haberlere açıklık getirirken, oyunculuk teklifleri aldığını da belirtti. Şahin, "Diksiyon eğitimi almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise bakın ne cevap verdi!..
Şevval Şahin en son yaptığı paylaşımla ti'ye alınmıştı.
Şevval Şahin yaptığı bu paylaşıma, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim" notunu düştü. Şahin'in eklere "eclair" demesi sosyal medyada gündem oldu.
Kendisine yapılan eleştiriye karşı boş durmayan Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi. Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekleri İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini tiye alanlara yanıt verdi.
Şahin ayrıca "Beynime öyle kayıt olmuş, hızlıca öyle yazdım ne yapayım, abartmayın" diyerek ekledi. Ünlü manken, 'eclair' kelimesinin anlamının Vikipedi'den alınan bir görüntüsünü de paylaştı.
Manken Şevval Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyunculuk teklifleri aldığını söyleyen Şahin, "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum. Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" diye konuştu.
İsmi aşk haberleriyle anılan Şahin, çıkan iddiaları yalanladı. "Hepsi arkadaşım" diyen Şahin, "Olsa bilirsiniz zaten. Şu an öyle bir şey yok" dedi.
Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral tarafından tehdit aldığı iddia edilen Şahin, "Tehdit falan etmiyor. O de ben de kendi hayatımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım. Çıkan haberler doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan" diye konuştu
Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin, "Diksiyon eğitimi almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum."
"Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim" diye yanıt verdi.