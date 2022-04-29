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Haberler Magazin Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan anlaşma!

Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan anlaşma!

Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları ve her hareketiyle dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yaptığı bir anlaşmayla gündem oldu. Tilki'nin anlaşma sağladığı reklam başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

29.04.2022, 15:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 15:10

2019 senesinden bu yana bir dondurma markasının reklam yüzü olan şarkıcı Aleyna Tilki, markayla olan anlaşmasını tazeledi.

Aleyna Tilki’den dudak uçuklatan anlaşma!

Aleyna Tilki'nin anlaşmasını yenilemesinin bedeli olarak dondurma markasından 2 milyon TL aldığı konuşuluyor.

Aleyna Tilki’den dudak uçuklatan anlaşma!

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme gelmişti.

Aleyna Tilki’den dudak uçuklatan anlaşma!

Bazı sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki'nin paylaştığı cesur karelerin çok iddialı olduğunu belirtmişti.

Aleyna Tilki’den dudak uçuklatan anlaşma!

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tilki'nin normal bir genç kız olduğunu savunmuştu.

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