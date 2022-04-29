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Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan anlaşma!

Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları ve her hareketiyle dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yaptığı bir anlaşmayla gündem oldu. Tilki'nin anlaşma sağladığı reklam başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.