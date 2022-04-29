Aleyna Tilki’den dudak uçuklatan anlaşma!

2019 senesinden bu yana bir dondurma markasının reklam yüzü olan şarkıcı Aleyna Tilki, markayla olan anlaşmasını tazeledi.
Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları ve her hareketiyle dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de yaptığı bir anlaşmayla gündem oldu. Tilki'nin anlaşma sağladığı reklam başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.
2019 senesinden bu yana bir dondurma markasının reklam yüzü olan şarkıcı Aleyna Tilki, markayla olan anlaşmasını tazeledi.
Aleyna Tilki'nin anlaşmasını yenilemesinin bedeli olarak dondurma markasından 2 milyon TL aldığı konuşuluyor.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme gelmişti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki'nin paylaştığı cesur karelerin çok iddialı olduğunu belirtmişti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tilki'nin normal bir genç kız olduğunu savunmuştu.