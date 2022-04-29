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Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmış olan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Ekim ayında ise nikah masasına oturmuş, Arzu ile Ömer Sabancı'nın yalısında evlenmiş ama daha düğün yapmamıştı. Ünlü çift, bu yıl Haziran'da düğün yapmayı planlıyor. Hazırlıklara başlayan çift, şu sıralar forma girmek için sporda ter döküyor.