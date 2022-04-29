Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuştu. Korona nedeniyle düğün yapamamışlardı.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmış olan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Ekim ayında ise nikah masasına oturmuş, Arzu ile Ömer Sabancı'nın yalısında evlenmiş ama daha düğün yapmamıştı. Ünlü çift, bu yıl Haziran'da düğün yapmayı planlıyor. Hazırlıklara başlayan çift, şu sıralar forma girmek için sporda ter döküyor.
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuştu. Korona nedeniyle düğün yapamamışlardı.
Rötarlı düğün 25 Haziran'da, Çırağan Sarayı'nda. 2017'de tartıda 128 kiloyu görünce mide küçülttürme ameliyatı olup 50 kilo veren, formunu sporla korumaya çalışan iş insanı Hacı Sabancı şu günlerde hızlandı.
Kendini antrenör Gökçen Arıkan'a emanet etti. Dün yine antrenmandaydı. 200 tane şınav, 500 mekik çekti. Yetinmeyip üzerine 30 dakika da plank yaptı.
'REKORA KOŞUYORUZ'
Gökçen Arıkan "Rekora koşuyoruz" diye konuştu.
Nazlı Sabancı da bugünlerde karın, omuz ve bacak kaslarına yönelik çalışmalar yapıyor. Haftanın 4 günü antrenmanda.