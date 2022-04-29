  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmış olan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Ekim ayında ise nikah masasına oturmuş, Arzu ile Ömer Sabancı'nın yalısında evlenmiş ama daha düğün yapmamıştı. Ünlü çift, bu yıl Haziran'da düğün yapmayı planlıyor. Hazırlıklara başlayan çift, şu sıralar forma girmek için sporda ter döküyor.

29.04.2022, 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 09:53

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuştu. Korona nedeniyle düğün yapamamışlardı.

Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Rötarlı düğün 25 Haziran'da, Çırağan Sarayı'nda. 2017'de tartıda 128 kiloyu görünce mide küçülttürme ameliyatı olup 50 kilo veren, formunu sporla korumaya çalışan iş insanı Hacı Sabancı şu günlerde hızlandı.

Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Kendini antrenör Gökçen Arıkan'a emanet etti. Dün yine antrenmandaydı. 200 tane şınav, 500 mekik çekti. Yetinmeyip üzerine 30 dakika da plank yaptı.

Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

'REKORA KOŞUYORUZ'

Gökçen Arıkan "Rekora koşuyoruz" diye konuştu.

Hakan ve Nazlı Sabancı düğünleri için tempoyu artırdı

Nazlı Sabancı da bugünlerde karın, omuz ve bacak kaslarına yönelik çalışmalar yapıyor. Haftanın 4 günü antrenmanda.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA