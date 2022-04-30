Alişan’dan Kadir Gecesi’nde paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına tepki!

İslam aleminin en özel günlerden biri olarak kabul ettiği Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edile grup alkollü alem yaptı. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak adlandırılan Kadir Gecesi'ni tiye alan çalışanlara tepki yağdı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, İslam aleminin en mukaddes günlerinden bir olan Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan ve Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen grubu hedef aldı. Ünlü isim, Kadir Gecesi'nde yapılan bu paylaşım üzerine açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
İslam aleminin en özel günlerden biri olarak kabul ettiği Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edile grup alkollü alem yaptı. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak adlandırılan Kadir Gecesi'ni tiye alan çalışanlara tepki yağdı.
Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü.
PEGASUS ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Kadir Gecesi İslam alemi tarafından dualarla, namazlarla ihya edildi. Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir grup kadeh kaldırdıkları fotoğrafı paylaştı.
"RABBİM KABUL ETSİN" NOTU İLE AŞAĞILIK PAYLAŞIM
Paylaşımda, 'Kadir Gecesi Özel. Rabbim kabul etsin.' notu büyük tepki çekti. Vatandaşların tepkisi üzerine fotoğraf silindi, hesap kapandı. Şarkıcı Alişan da yapılan aşağılık paylaşıma sessiz kalmadı. Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan gruba ateş püskürdü.
"DİNLE MİZAH OLMAZ"
"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine, yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" dedi.
Pegasus çalışanları tepkilere neden olan skandal paylaşım sonrası hesaplarını kapatsa da, firmaya gereğinin yapılması için binlerce mesaj yağdı.
"KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"
Gelen tepkilerden sonra Pegasus'tan bir açıklama geldi. Paylaşımın şirketle alakalı olmadığını belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerle ilgili gerekli aksiyonların alınacağı duyuruldu.