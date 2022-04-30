Haberler Magazin Alişan'dan Kadir Gecesi'nde paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına tepki!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, İslam aleminin en mukaddes günlerinden bir olan Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan ve Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen grubu hedef aldı. Ünlü isim, Kadir Gecesi'nde yapılan bu paylaşım üzerine açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medya hesabından, "Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.