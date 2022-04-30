Ebru Yaşar’dan genç popçu Aleyna Tilki’ye eleştiri!

Sanatçı, ünlüler dünyasında uzun süredir konuşulan kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili sorulara ise "Seyirciye şık görünmek gerek. Herkesin kendi zevki, saygı duyuyorum. Kim, nasıl isterse öyle giyinebilir ama ben o şekilde sahneye çıkamam."