Ebru Yaşar’dan genç popçu Aleyna Tilki’ye eleştiri!

Ebru Yaşar, bu aralar yeni şarkısının klibi ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'yi eleştirdi. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "Ben o şekilde sahneye çıkamam" dedi.
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yaşar, son günlerde çok konuşulan ve tartışılan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin son klibini eleştirdi. Yaşar, Tilki'nin klibindeki görüntüleri için, "Bu dönemde seksapalite biraz daha fazla ön planda ama bence öncelik şarkılarda olmalı!" ifadelerini kullandı.
Ebru Yaşar, bu aralar yeni şarkısının klibi ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'yi eleştirdi. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "Ben o şekilde sahneye çıkamam" dedi.
2016 yılında dinlenme rekorları kıran 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik kariyerine adım atan, 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' parçalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.
21 yaşındaki şarkıcının motosikletin arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı iddialı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Milliyet'in haberine göre; Tartışmaya önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Yaşar da dahil oldu. İş insanı Necat Gülseven ile evliliğinden Hasan Poyraz ve Ebru Su adında iki çocuğu olan 44 yaşındaki sanatçı, son günlerde 'Take It Or Leave It' klibindeki görüntülerde motosiklet üzerinde eteğini çıkarıp, iç çamaşırıyla kalan meslektaşını eleştirdi.
Ebru Yaşar, "Çocuklar görünce, 'Niye böyle çıkmış?' diye soruyor. Yanlış bulduğum görüntülerde kanal değiştirir, onlara izletmem!" dedi.
Sanatçı, ünlüler dünyasında uzun süredir konuşulan kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili sorulara ise "Seyirciye şık görünmek gerek. Herkesin kendi zevki, saygı duyuyorum. Kim, nasıl isterse öyle giyinebilir ama ben o şekilde sahneye çıkamam."
"Bu dönemde seksapalite biraz daha fazla ön planda ama bence öncelik şarkılarda olmalı" cevabını verdi.