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Ümit Erdim öfkelendi! O mesajı ifşa etti

Hayat Bilgisi dizisinin 'Arif'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim, verdiği kilolar ve özel hayatıyla oldukça merak ediliyor ve konuşuluyor. Son olarak ikinci kez baba olacağı haberi veren Ümit Erdim, sosyal medya üzerinden kendisine atılan bir mesajı öfkelendi ve ifşa etti. İşte Ümit Erdim'e atılan o mesaj...