Ümit Erdim öfkelendi! O mesajı ifşa etti

Oyunculuğa ara verip şimdilerde pilotluk yapan Ümit Erdim, Oğuzhan Koç ile yakın arkadaş... Sosyal medyada bir kişi Ümit Erdim'e Oğuzhan Koç ile ilgili bir mesaj attı.
Hayat Bilgisi dizisinin 'Arif'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim, verdiği kilolar ve özel hayatıyla oldukça merak ediliyor ve konuşuluyor. Son olarak ikinci kez baba olacağı haberi veren Ümit Erdim, sosyal medya üzerinden kendisine atılan bir mesajı öfkelendi ve ifşa etti. İşte Ümit Erdim'e atılan o mesaj...
Oyunculuğa ara verip şimdilerde pilotluk yapan Ümit Erdim, Oğuzhan Koç ile yakın arkadaş... Sosyal medyada bir kişi Ümit Erdim'e Oğuzhan Koç ile ilgili bir mesaj attı.
Yaz aylarında Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'e pilotluk yapması ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Ümit Erdim, bir takipçisinden gelen mesajı sosyal medyadan ifşa etti.
Oğuzhan Koç'a ulaşmaya çalışan takipçisi Ümit Erdim'e "Ümit selamlar, Oğuzhan Koç'a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak."
"Yardımcı olabilir misin?" mesajını gönderdi. O kişi devamında ise şaşkına çeviren bir mesaj daha attı.
"İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın" dedi.
Takipçisinin attığı mesaj karşısında öfkelenen Erdim, "Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz" ifadelerini kullandı.