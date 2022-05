"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Magazin gündeminden düşmeyen Öztarhan ise geçtiğimiz ocak ayında bir magazin programının sunucusu olan Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına çarpıcı bir yanıt vermişti. Övet, Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını canlı yayında aktarmıştı.