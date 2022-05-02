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Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler'den sarayda sessiz nikah

Hadise ve Mehmet Dinçerler'den sarayda sessiz nikah

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda düzenlenen nikahla sürpriz bir şekilde evlendi. Aile arasında düzenlenen törende konuklar, fotoğraf paylaşılmaması konusunda uyarıldı

2.5.2022

Hadise ve Mehmet Dinçerler’den sarayda sessiz nikah

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir nikahla evlendi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanmıştı. Dünyaevine giren çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu. Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'nın önünde gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaştı.



İLK DEMET AKALIN KUTLADI
Demet Akalın ise Hadise'yi sosyal medyadan kutlayan ilk isim oldu. Akalın çiftin bir pozunu "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notuyla paylaştı.

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