Hadise ve Mehmet Dinçerler’den sarayda sessiz nikah

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir nikahla evlendi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanmıştı. Dünyaevine giren çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu. Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'nın önünde gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaştı.





İLK DEMET AKALIN KUTLADI

Demet Akalın ise Hadise'yi sosyal medyadan kutlayan ilk isim oldu. Akalın çiftin bir pozunu "Bayan Dinçerler, çok mutlu olun" notuyla paylaştı.