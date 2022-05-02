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Kenan İmirzalıoğlu, Kurt Efe'yi bakın kime benzetti!

Başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Ulus'ta bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftini ziyareti etmiş ve Kurt Efe'yi görmüştü. Bunun üzerine muhabirler ise İmirzalıoğlu'na bebeğin kime benzediğini sordu. Bakın İmirzalıoğlu Kurt Efe'yi kime benzetti!..