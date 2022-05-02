Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e olan aşkını anlattı

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
Modacı Başak Dizer ile ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanı içerisinde! Son olarak bir dergiye röportaj veren Kıvanç Tatlıtuğ, eşine olan aşkından bahsederken, "Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi" ifadelerini kullandı. Devamında yaptığı açıklamalarla ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
Doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.
KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA
Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti:
"Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."
"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"
Sonrasında ise dijital bir platformda yayınlanan dizisinin prömiyerinde Tatlıtuğ, yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve oyuncular Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ile birlikte dizinin yayına girişini bir yemekle kutlamıştı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Babalık sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:
" Bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. İki gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak değişti. Dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak bir şey yok."
"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"
Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.
Ünlü çiftin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri doğumdan önce ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.
EŞİNE AŞKINI ANLATTI
Tüm bunların arından Kıvanç Tatlıtuğ, bir dergiye özel açıklamalarda bulunarak, 6 yıl önce dünyaevine girdiği eşi Başak Dizer'e aşkını anlattı.
"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi" diyen Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele."
"İNANILMAZ"
Oyuncunun bu sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak; "Erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık", "Bir insan hem yakışıklı, hem yetenekli, hem sempatik, hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz" ve "Başak kadar şanslı olamadık" gibi yorumlar aldı.