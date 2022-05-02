Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer’e olan aşkını anlattı

"İNANILMAZ"

Oyuncunun bu sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak; "Erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık", "Bir insan hem yakışıklı, hem yetenekli, hem sempatik, hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz" ve "Başak kadar şanslı olamadık" gibi yorumlar aldı.