Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek bir araya geldi

"HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMA"

Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı. Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna'ya bir gönderme olarak yorumlandı.