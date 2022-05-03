Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek bir araya geldi

2012 yılında evlenen 'Masterchef Türkiye' yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü.
MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuş, çift 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucağına aldı. İkili 9 yıllık birlikteliklerini de bir süre önce bitirmişti. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek aylar sonra ilk defa yan yan geldi. Oğulları Zeno Tibet'in doğum gününü kutlayan ikili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
2012 yılında evlenen 'Masterchef Türkiye' yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü.
Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
DANILO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Boşanma haberlerinin ardından ünlü şef, konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu.
Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Danilo Zanna, basın mensuplarından yıpranmamaları için ricada bulunmuştu.
"HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMA"
Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı. Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna'ya bir gönderme olarak yorumlandı.
YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?
Dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya. Geçtiğimiz haftalarda 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.
İtalyan şef Danilo Zanna'nın bu pozlarını görenler, "Danilo Zanna, dokuz yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu olmuştu.
ESKİ EŞLER BİR ARADA
Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
40 yaşındaki Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." notunu düştü.