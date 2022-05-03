Sophie Turner: Anneliği deneyimliyorum!

İngiliz oyuncu Sophie Turner ile "Jonas Brothers" grubunun vokalisti Joe Jonas, 2019 yılında evlenmişti. Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde sürpriz bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, daha sonra Fransa'da bir düğün yapmıştı.
Bir dönemin en çok izlenen dizisi olan 'Game Of Thrones'un oyuncularından İngiliz asıllı Sophie Turner şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, son olarak yeni dizisinin galasında karnı burnunda bir şekilde görüntülendi ve anne olduktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler olduğundan bahsetti.
İngiliz oyuncu Sophie Turner ile "Jonas Brothers" grubunun vokalisti Joe Jonas, 2019 yılında evlenmişti. Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde sürpriz bir törenle hayatlarını birleştiren ikili, daha sonra Fransa'da bir düğün yapmıştı.
Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında ise rahat bir elbise giymeyi tercih etmişti. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yaz evlilik yıl dönümlerini kutlarken; ilk kez düğün fotoğraflarını yayınlamıştı.
Takipçileri ünlü oyuncuya, Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletmişti.
İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK
Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, 2020 yılının temmuz ayında ise kızları Willa'yı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan 26 yaşındaki Turner, anne olmasının oyunculuğuna büyük katkıları olduğunu ifade etti.
'OLAYLARA FARKLI BAKIYORUM'
'Game Of Thrones'un yıldızı, yeni dizisi 'The Staircase'in (Merdiven) galasında röportaj verdi. 26 yaşındaki Sophie Turner, anne olduktan sonra olaylara karşı farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirtti.
'AİLE KAVRAMI BENİ DAHA DUYGUSAL YAPTI'
Aile kavramının onu daha duygusal biri yaptığını söyleyen Sophie Turner, "Artık daha çok empati yapabiliyorum. Aileyle ilgili duygularım çok yoğun. Anne olmak, daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı" şeklinde konuştu.
'ANNELİĞİ DENEYİMLİYORUM'
Turner, konuyla alakalı, "Biliyorsunuz gerçekten iyi bir oyuncu olmanın tek yolu, mümkün olduğu kadar hayatı deneyimlemek ve bu deneyimleri hayata geçirmekten geçer. Şu anda anneliği deneyimliyorum ve umarım bu, performansıma yardımcı olur" ifadelerini kullandı.