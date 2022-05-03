Haberler Magazin Taze evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayına çıktı

Taze evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayına çıktı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük vokalisti ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine girdi. Seda Sayan şimdilerde ise yakın arkadaşları Esra Özmen, eşi ve modacı Gülşah Saraç ile özel bir jetle Paris'e balayına çıktı. Taze evlilerin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması ve o anları sosyal medyada paylaşmaları ise görenleri şaşırttı.