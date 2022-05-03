Taze evliler Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayına çıktı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük vokalisti ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine girdi. Seda Sayan şimdilerde ise yakın arkadaşları Esra Özmen, eşi ve modacı Gülşah Saraç ile özel bir jetle Paris'e balayına çıktı. Taze evlilerin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması ve o anları sosyal medyada paylaşmaları ise görenleri şaşırttı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.
Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Öktenin damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.
OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI
Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki göstermişti. Seda Sayan'ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.
SEDA SAYAN KIZDI: KÜÇÜK DEYİP DURMASINLAR!
Nikah sonrası Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlenmişti. Ünlü isim, 2. Sayfa'ya gönderdiği mesajda "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek sitem etmişti.
ÖZEL UÇAKLA PARİS'E GİTTİLER
Tüm bunların ardından işleri nedeniyle nikah sonrası hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te aldı. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen,eşi ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.
Çiftin yakın arkadaşı Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu Seda Sayan ve Çağlar Ökten'i mutlu günlerinde de yalnız bırakmamıştı.
Balayında eşi Çağlar Ökten ile birlikte objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, o anları, "Herkese iyi bayramlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Taze evlilerin balayı paylaşımlarında yakın arkadaşlarının da olması görenleri şaşırttı.