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Ünlüler bayramı aileleriyle kutladı

Ünlü isimler sosyal medyadan Ramazan bayramını kutladı. Birlik ve beraberlik mesajı veren sevilen isimler genellikle aile fotoğrafı yayınlamayı tercih etti

3.5.2022

Ünlüler bayramı aileleriyle kutladı

Sinema, spor, müzik ve tiyatro dünyasının ünlü isimleri Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı. Genellikle aile fotoğrafını paylaşmayı tercih eden ünlüler günün anlam ve önemine vurgu yapan farklı görseller de paylaştı. Dini bayram olmasından dolayı dua ve cami fotoğrafını fon olarak kullanan ünlülerin sayısı oldukça fazlaydı. Rengarenk şekerlerle bayramın tadını ve neşesini vurgulayan önlülerden pek çoğunun özellikle küslerin barışması üzerine mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı. Birlik ve beraberliğin önemine değinen ünlüler her günün bayram tadında geçmesini diledi.

HATİCE ASLAN: Ünlü oyuncu Hatice Aslan arka planda bir camiinin göründüğü gülen fotoğrafını "Ramazan bayramınız kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim" notuyla paylaştı.



MERVE ÖZBEY: Şarkıcı Merve Özbey, eşi ve kızıyla olan fotoğrafını "Mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim" diyerek paylaştı.




ECE ERKEN: Eşini yakın zaman önce kaybeden Ece Erken ailesiyle çektirdiği fotoğrafı şu notla paylaştı."Ailenizle sağlıklı,mutlu bayramlar dilerim, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum."

ÖZGE ULUSOY: Ünlü model Özge Ulusoy ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı yayınlayarak "Herkese şeker tadında bayram dilerim" dedi.

BURCU ESMERSOY: Ünlü sunucu elinde bir avuç çikolatayla verdiği pozu "Musmutlu bayramlaaaaaar" notuyla yayınladı.

DOĞA RUTKAY: Aile fotoğrafını paylaşan Doğa Rutkay "Neşeli bayramlar" diledi.

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