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Haberler Magazin Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 82 yaşındaki Karagöz sanatçısı Metin Özlen hakkında kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Usta sanatçı, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

04.05.2022, 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 10:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçı Metin Özlen, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

METİN ÖZLEN KİMDİR?

1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen (Hayali Safderi), yaklaşık 60 yıldır uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey'den öğrenmiştir. Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınmaktadır.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu! Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan "Ferhat ile Şirin" ve'Leyla ile Mecnun' isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştır. Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda gösteri ile sergilemiştir.

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