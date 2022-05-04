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Haberler Magazin Özge Ulusoy sevgilisiyle Paris'te tatilde!

Özge Ulusoy sevgilisiyle Paris'te tatilde!

Aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü manken Özge Ulusoy, bayramı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile birlikte Paris'te geçirdi. Ulusoy, sevgilisiyle birlikte romantik tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

04.05.2022, 13:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 13:30

Özge Ulusoy ile aşkını gözlerden uzak yaşadığı Faruk Çolakoğlu, yine kural bozmadı.

Özge Ulusoy sevgilisiyle Paris’te tatilde!

İlişkilerini daha çok yurt dışı tatillerinde geçiren ikili, önceki gün de Paris'in yolunu tuttu.

Özge Ulusoy sevgilisiyle Paris’te tatilde!

Şehirdeki gözde otelin geceliği 1.200 Euro yani yaklaşık 19 bin TL'lik odasında kalan Ulusoy ile iş adamı, aşıklar şehrinde romantik günler geçiriyor.

Özge Ulusoy sevgilisiyle Paris’te tatilde!

Bu arada özellikle çantalara harcadığı servetle olay olan Özge Ulusoy, yapılan yorumlara "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum" yanıtı vermişti.

Özge Ulusoy sevgilisiyle Paris’te tatilde!

Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde ise kendisine yöneltilen evlilik sorusuna şu yanıtı vermişti: "Şuan yok, kısmet."

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