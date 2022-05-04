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Haberler Magazin Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den Paris sokaklarında pozlar!

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den Paris sokaklarında pozlar!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine girdi. Seda Sayan geçtiğimiz günlerde ise yakın arkadaşları Esra Özmen, eşi ve modacı Gülşah Saraç ile özel bir jetle Paris'e balayına çıktı. Son olarak gelinlik ve damatlığını giyen taze evliler, Paris sokaklarında hatıra çekimi yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan'ın fiziği ise dikkat çekti. İşte Paris sokaklarından Seda-Çağlar Ökten çiftinin pozları...

04.05.2022, 16:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 16:03

59 yaşındaki ünlü sunucu Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’den Paris sokaklarında pozlar!

Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’den Paris sokaklarında pozlar!

Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, şimdilerde balayı için Paris'de. Taze evliler balayına Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu ile özel bir jetle çıktı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’den Paris sokaklarında pozlar!

Balayından ilk pozlarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan, görenleri şaşırttı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’den Paris sokaklarında pozlar!

İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkmasına sosyal medyada yorum yağmıştı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’den Paris sokaklarında pozlar!

Seda Sayan son olarak Paris sokaklarında gelinliği ile salınırkenki videosunu paylaştı. Çiftin hatıra çekimi yaptığı ortaya çıktı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’den Paris sokaklarında pozlar!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten balayı için gittikleri Fransa'da gelinlik ve damatlıkla sokak çekimi yaptı. İşte çiçeği burnunda gelin Seda Sayan'ın fiziği ile genç kızları kıskandıran görüntüsü...

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