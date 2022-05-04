Haberler Magazin Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den Paris sokaklarında pozlar!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine girdi. Seda Sayan geçtiğimiz günlerde ise yakın arkadaşları Esra Özmen, eşi ve modacı Gülşah Saraç ile özel bir jetle Paris'e balayına çıktı. Son olarak gelinlik ve damatlığını giyen taze evliler, Paris sokaklarında hatıra çekimi yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan'ın fiziği ise dikkat çekti. İşte Paris sokaklarından Seda-Çağlar Ökten çiftinin pozları...