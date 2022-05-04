Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

Usta sanatçı Gönül Yazar, son dönemde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. 84 yaşındaki Gönül Yazar, geçtiğimiz sene evinde kaza geçirdi ve kaburgalarını kırdı.
Türk sanat müziğinin usta sanatçısı 'Taş bebek' lakaplı 85 yaşındaki Gönül Yazar'dan hayranlarını üzen haber geldi. Evinde talihsiz bir kaza geçiren Yazar, hastanelik oldu. İşte Gönül Yazar'ın son sağlık durumu ile ilgili detaylar...
Usta sanatçı Gönül Yazar, son dönemde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. 84 yaşındaki Gönül Yazar, geçtiğimiz sene evinde kaza geçirdi ve kaburgalarını kırdı.
Uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan ünlü sanatçı, yine hayranlarını üzdü.
TV8'de yayınlanan magazin programında sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
EVİNDE KAZA GEÇİRDİ HASTANELİK OLDU!
Sanatçı, gece saatlerinde yatağından uyanarak ayağa kalktı, ancak Yazar'ın ayağı kaydı ve başını duvara vurdu. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran ünlü sanatçı, hastanelik oldu.
SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Yazar'ın ilk önce göz çevresinde morluklar oluştu. Ünlü sanatçının gözündeki morluk yaklaşık iki hafta sonra geçti, ama ünlü sanatçının sol gözü görme yetisini kaybetti.
SAĞ GÖZÜNDE DE BULANIKLIK BAŞLADI!
Yaşanılan bu olayın hemen ardından Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başladı.