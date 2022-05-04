Haberler Magazin Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı 'Taş bebek' lakaplı 85 yaşındaki Gönül Yazar'dan hayranlarını üzen haber geldi. Evinde talihsiz bir kaza geçiren Yazar, hastanelik oldu. İşte Gönül Yazar'ın son sağlık durumu ile ilgili detaylar...