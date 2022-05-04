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Haberler Magazin Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı 'Taş bebek' lakaplı 85 yaşındaki Gönül Yazar'dan hayranlarını üzen haber geldi. Evinde talihsiz bir kaza geçiren Yazar, hastanelik oldu. İşte Gönül Yazar'ın son sağlık durumu ile ilgili detaylar...

04.05.2022, 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 10:57

Usta sanatçı Gönül Yazar, son dönemde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. 84 yaşındaki Gönül Yazar, geçtiğimiz sene evinde kaza geçirdi ve kaburgalarını kırdı.

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

Uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan ünlü sanatçı, yine hayranlarını üzdü.

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

TV8'de yayınlanan magazin programında sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

EVİNDE KAZA GEÇİRDİ HASTANELİK OLDU!

Sanatçı, gece saatlerinde yatağından uyanarak ayağa kalktı, ancak Yazar'ın ayağı kaydı ve başını duvara vurdu. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran ünlü sanatçı, hastanelik oldu.

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Yazar'ın ilk önce göz çevresinde morluklar oluştu. Ünlü sanatçının gözündeki morluk yaklaşık iki hafta sonra geçti, ama ünlü sanatçının sol gözü görme yetisini kaybetti.

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

SAĞ GÖZÜNDE DE BULANIKLIK BAŞLADI!

Yaşanılan bu olayın hemen ardından Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başladı.

Taş bebek lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’dan kötü haber!

İKİ AYRI AMELİYAT OLDU!

Sanatçı iki ayrı ameliyat oldu.

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